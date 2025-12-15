信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FBS 5P 0866
Khor Wei Hong

FBS 5P 0866

Khor Wei Hong
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
FBS-Real-8
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
17 (48.57%)
亏损交易:
18 (51.43%)
最好交易:
8.58 USD
最差交易:
-11.84 USD
毛利:
74.24 USD (6 434 pips)
毛利亏损:
-92.14 USD (8 186 pips)
最大连续赢利:
6 (38.99 USD)
最大连续盈利:
38.99 USD (6)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.76%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
10 天
采收率:
-0.39
长期交易:
17 (48.57%)
短期交易:
18 (51.43%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.51 USD
平均利润:
4.37 USD
平均损失:
-5.12 USD
最大连续失误:
8 (-43.15 USD)
最大连续亏损:
-43.15 USD (8)
每月增长:
-2.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.29 USD
最大值:
46.27 USD (7.52%)
相对跌幅:
结余:
7.52% (46.27 USD)
净值:
0.18% (1.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 10
NZDUSD 7
EURUSD 7
AUDUSD 7
EURCAD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -3
NZDUSD 7
EURUSD -9
AUDUSD -11
EURCAD -4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -196
NZDUSD 482
EURUSD -825
AUDUSD -799
EURCAD -414
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.58 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +38.99 USD
最大连续亏损: -43.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 7
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
Alpari-Standard3
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Tickmill-Live10
0.20 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.22 × 23
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
FBS-Real-9
0.27 × 37
Tickmill-Live05
0.29 × 564
NPBFX-Real
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
148 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.06 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 01:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 16:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FBS 5P 0866
每月30 USD
-3%
0
0
USD
582
USD
4
100%
35
48%
100%
0.80
-0.51
USD
8%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载