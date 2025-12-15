- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
17 (48.57%)
亏损交易:
18 (51.43%)
最好交易:
8.58 USD
最差交易:
-11.84 USD
毛利:
74.24 USD (6 434 pips)
毛利亏损:
-92.14 USD (8 186 pips)
最大连续赢利:
6 (38.99 USD)
最大连续盈利:
38.99 USD (6)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.76%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
10 天
采收率:
-0.39
长期交易:
17 (48.57%)
短期交易:
18 (51.43%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.51 USD
平均利润:
4.37 USD
平均损失:
-5.12 USD
最大连续失误:
8 (-43.15 USD)
最大连续亏损:
-43.15 USD (8)
每月增长:
-2.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.29 USD
最大值:
46.27 USD (7.52%)
相对跌幅:
结余:
7.52% (46.27 USD)
净值:
0.18% (1.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-3
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|-9
|AUDUSD
|-11
|EURCAD
|-4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-196
|NZDUSD
|482
|EURUSD
|-825
|AUDUSD
|-799
|EURCAD
|-414
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.58 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +38.99 USD
最大连续亏损: -43.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.20 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.22 × 23
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
FBS-Real-9
|0.27 × 37
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
582
USD
USD
4
100%
35
48%
100%
0.80
-0.51
USD
USD
8%
1:500