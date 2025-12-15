- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
17 (48.57%)
Negociações com perda:
18 (51.43%)
Melhor negociação:
8.58 USD
Pior negociação:
-11.84 USD
Lucro bruto:
74.24 USD (6 434 pips)
Perda bruta:
-92.14 USD (8 186 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (38.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.76%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
17 (48.57%)
Negociações curtas:
18 (51.43%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.51 USD
Lucro médio:
4.37 USD
Perda média:
-5.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-43.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.15 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.29 USD
Máximo:
46.27 USD (7.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.52% (46.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (1.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-3
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|-9
|AUDUSD
|-11
|EURCAD
|-4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-196
|NZDUSD
|482
|EURUSD
|-825
|AUDUSD
|-799
|EURCAD
|-414
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.58 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +38.99 USD
Máxima perda consecutiva: -43.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.20 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.22 × 23
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
FBS-Real-9
|0.27 × 37
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
148 mais ...
Sem comentários
