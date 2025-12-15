SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FBS 5P 0866
Khor Wei Hong

FBS 5P 0866

Khor Wei Hong
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
FBS-Real-8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
17 (48.57%)
Negociações com perda:
18 (51.43%)
Melhor negociação:
8.58 USD
Pior negociação:
-11.84 USD
Lucro bruto:
74.24 USD (6 434 pips)
Perda bruta:
-92.14 USD (8 186 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (38.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.76%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
17 (48.57%)
Negociações curtas:
18 (51.43%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.51 USD
Lucro médio:
4.37 USD
Perda média:
-5.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-43.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.15 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.29 USD
Máximo:
46.27 USD (7.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.52% (46.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (1.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 10
NZDUSD 7
EURUSD 7
AUDUSD 7
EURCAD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -3
NZDUSD 7
EURUSD -9
AUDUSD -11
EURCAD -4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -196
NZDUSD 482
EURUSD -825
AUDUSD -799
EURCAD -414
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.58 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +38.99 USD
Máxima perda consecutiva: -43.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 7
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
Alpari-Standard3
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Tickmill-Live10
0.20 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.22 × 23
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
FBS-Real-9
0.27 × 37
Tickmill-Live05
0.29 × 564
NPBFX-Real
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
148 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.06 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 01:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 16:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FBS 5P 0866
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
582
USD
4
100%
35
48%
100%
0.80
-0.51
USD
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.