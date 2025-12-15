SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FBS 5P 0866
Khor Wei Hong

FBS 5P 0866

Khor Wei Hong
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
FBS-Real-8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
19 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
19 (50.00%)
Mejor transacción:
14.67 USD
Peor transacción:
-11.84 USD
Beneficio Bruto:
96.78 USD (8 676 pips)
Pérdidas Brutas:
-93.85 USD (8 421 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (38.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.99 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.04%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
11 días
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
18 (47.37%)
Transacciones Cortas:
20 (52.63%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
5.09 USD
Pérdidas medias:
-4.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-43.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.15 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.29 USD
Máxima:
46.27 USD (7.52%)
Reducción relativa:
De balance:
7.52% (46.27 USD)
De fondos:
0.18% (1.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 11
EURUSD 8
NZDUSD 7
AUDUSD 7
EURCAD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 5
EURUSD 6
NZDUSD 7
AUDUSD -11
EURCAD -5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 591
EURUSD 630
NZDUSD 482
AUDUSD -799
EURCAD -649
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.67 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +38.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 7
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
Alpari-Standard3
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Tickmill-Live10
0.20 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.22 × 23
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
FBS-Real-9
0.27 × 37
Tickmill-Live05
0.29 × 564
NPBFX-Real
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
otros 148...
No hay comentarios
2026.01.06 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 01:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 16:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
