Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
19 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
19 (50.00%)
Mejor transacción:
14.67 USD
Peor transacción:
-11.84 USD
Beneficio Bruto:
96.78 USD (8 676 pips)
Pérdidas Brutas:
-93.85 USD (8 421 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (38.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.99 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.04%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
11 días
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
18 (47.37%)
Transacciones Cortas:
20 (52.63%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
5.09 USD
Pérdidas medias:
-4.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-43.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.15 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.29 USD
Máxima:
46.27 USD (7.52%)
Reducción relativa:
De balance:
7.52% (46.27 USD)
De fondos:
0.18% (1.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|-11
|EURCAD
|-5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|591
|EURUSD
|630
|NZDUSD
|482
|AUDUSD
|-799
|EURCAD
|-649
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Mejor transacción: +14.67 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +38.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.20 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.22 × 23
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
FBS-Real-9
|0.27 × 37
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
otros 148...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
603
USD
USD
4
100%
38
50%
100%
1.03
0.08
USD
USD
8%
1:500