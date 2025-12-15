- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
117.18 USD
最悪のトレード:
-119.85 USD
総利益:
335.68 USD (268 pips)
総損失:
-300.52 USD (552 pips)
最大連続の勝ち:
2 (125.79 USD)
最大連続利益:
125.79 USD (2)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
75.61%
最大入金額:
7.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
3.91 USD
平均利益:
67.14 USD
平均損失:
-75.13 USD
最大連続の負け:
2 (-125.06 USD)
最大連続損失:
-125.06 USD (2)
月間成長:
4.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
151.61 USD (13.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.59% (151.61 USD)
エクイティによる:
10.45% (165.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BRENT
|5
|XTIUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BRENT
|155
|XTIUSD
|-120
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BRENT
|116
|XTIUSD
|-400
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +117.18 USD
最悪のトレード: -120 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +125.79 USD
最大連続損失: -125.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live
|0.10 × 48
|
Tickmill-Live
|0.15 × 1666
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
2
0%
9
55%
76%
1.11
3.91
USD
USD
10%
1:500