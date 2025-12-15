- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
117.18 USD
Pior negociação:
-119.85 USD
Lucro bruto:
335.68 USD (268 pips)
Perda bruta:
-300.52 USD (552 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (125.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
125.79 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
75.61%
Depósito máximo carregado:
7.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
3.91 USD
Lucro médio:
67.14 USD
Perda média:
-75.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-125.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-125.06 USD (2)
Crescimento mensal:
4.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
151.61 USD (13.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.59% (151.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.45% (165.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BRENT
|5
|XTIUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BRENT
|155
|XTIUSD
|-120
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BRENT
|116
|XTIUSD
|-400
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +117.18 USD
Pior negociação: -120 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +125.79 USD
Máxima perda consecutiva: -125.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live
|0.10 × 48
|
Tickmill-Live
|0.15 × 1666
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
2
0%
9
55%
76%
1.11
3.91
USD
USD
10%
1:500