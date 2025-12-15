A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 FxPro-MT5 0.00 × 10 TickmillUK-Live 0.10 × 48 Tickmill-Live 0.15 × 1666 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou