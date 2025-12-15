- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
5 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
4 (44.44%)
Mejor transacción:
117.18 USD
Peor transacción:
-119.85 USD
Beneficio Bruto:
335.68 USD (268 pips)
Pérdidas Brutas:
-300.52 USD (552 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (125.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
125.79 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
75.61%
Carga máxima del depósito:
7.49%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
3.91 USD
Beneficio medio:
67.14 USD
Pérdidas medias:
-75.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-125.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-125.06 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
151.61 USD (13.18%)
Reducción relativa:
De balance:
9.59% (151.61 USD)
De fondos:
10.45% (165.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BRENT
|5
|XTIUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BRENT
|155
|XTIUSD
|-120
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BRENT
|116
|XTIUSD
|-400
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +117.18 USD
Peor transacción: -120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +125.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -125.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live
|0.10 × 48
|
Tickmill-Live
|0.15 × 1666
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
2
0%
9
55%
76%
1.11
3.91
USD
USD
10%
1:500