- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
13 (43.33%)
손실 거래:
17 (56.67%)
최고의 거래:
117.18 USD
최악의 거래:
-119.85 USD
총 수익:
912.98 USD (1 034 pips)
총 손실:
-1 101.93 USD (1 761 pips)
연속 최대 이익:
2 (125.79 USD)
연속 최대 이익:
125.79 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
85.67%
최대 입금량:
7.57%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
16 (53.33%)
숏(주식차입매도):
14 (46.67%)
수익 요인:
0.83
기대수익:
-6.30 USD
평균 이익:
70.23 USD
평균 손실:
-64.82 USD
연속 최대 손실:
4 (-135.87 USD)
연속 최대 손실:
-187.46 USD (2)
월별 성장률:
-11.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
196.80 USD
최대한의:
368.95 USD (32.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.35% (368.95 USD)
자본금별:
10.45% (165.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BRENT
|16
|XTIUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BRENT
|-191
|XTIUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BRENT
|-573
|XTIUSD
|-154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +117.18 USD
최악의 거래: -120 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +125.79 USD
연속 최대 손실: -135.87 USD
