Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
5 (55.55%)
Убыточных трейдов:
4 (44.44%)
Лучший трейд:
117.18 USD
Худший трейд:
-119.85 USD
Общая прибыль:
335.68 USD (268 pips)
Общий убыток:
-300.52 USD (552 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (125.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.79 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
90.49%
Макс. загрузка депозита:
6.93%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
3.91 USD
Средняя прибыль:
67.14 USD
Средний убыток:
-75.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-125.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.06 USD (2)
Прирост в месяц:
4.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
151.61 USD (13.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.59% (151.61 USD)
По эквити:
10.45% (165.05 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +117.18 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +125.79 USD
Макс. убыток в серии: -125.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live
|0.10 × 48
|
Tickmill-Live
|0.15 × 1666
