- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
6 (50.00%)
Verlusttrades:
6 (50.00%)
Bester Trade:
117.18 USD
Schlechtester Trade:
-119.85 USD
Bruttoprofit:
451.15 USD (335 pips)
Bruttoverlust:
-475.67 USD (777 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (125.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
125.79 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
76.64%
Max deposit load:
7.57%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
75.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-79.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-125.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-125.06 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-0.12%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.59 USD
Maximaler:
219.74 USD (19.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.91% (219.74 USD)
Kapital:
10.45% (165.05 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BRENT
|7
|XTIUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BRENT
|-20
|XTIUSD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BRENT
|-109
|XTIUSD
|-333
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +117.18 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +125.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -125.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live
|0.10 × 48
|
Tickmill-Live
|0.15 × 1666
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
2
0%
12
50%
77%
0.94
-2.04
USD
USD
14%
1:500