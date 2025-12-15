- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
117.18 USD
最差交易:
-119.85 USD
毛利:
335.68 USD (268 pips)
毛利亏损:
-300.52 USD (552 pips)
最大连续赢利:
2 (125.79 USD)
最大连续盈利:
125.79 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
73.48%
最大入金加载:
6.93%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.23
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
1.12
预期回报:
3.91 USD
平均利润:
67.14 USD
平均损失:
-75.13 USD
最大连续失误:
2 (-125.06 USD)
最大连续亏损:
-125.06 USD (2)
每月增长:
4.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
151.61 USD (13.18%)
相对跌幅:
结余:
9.59% (151.61 USD)
净值:
10.45% (165.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BRENT
|5
|XTIUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BRENT
|155
|XTIUSD
|-120
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BRENT
|116
|XTIUSD
|-400
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +117.18 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +125.79 USD
最大连续亏损: -125.06 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
2
0%
9
55%
73%
1.11
3.91
USD
USD
10%
1:500