- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
7 (41.17%)
損失トレード:
10 (58.82%)
ベストトレード:
148.68 USD
最悪のトレード:
-90.60 USD
総利益:
916.21 USD (31 000 pips)
総損失:
-671.05 USD (22 096 pips)
最大連続の勝ち:
3 (401.76 USD)
最大連続利益:
401.76 USD (3)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
58.04%
最大入金額:
3.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
17 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
14.42 USD
平均利益:
130.89 USD
平均損失:
-67.11 USD
最大連続の負け:
4 (-289.57 USD)
最大連続損失:
-289.57 USD (4)
月間成長:
4.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
289.57 USD
最大の:
289.57 USD (5.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.79% (289.57 USD)
エクイティによる:
2.86% (151.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|245
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.68 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +401.76 USD
最大連続損失: -289.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $5.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 15, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
