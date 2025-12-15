- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
20 (48.78%)
손실 거래:
21 (51.22%)
최고의 거래:
149.76 USD
최악의 거래:
-106.35 USD
총 수익:
2 761.34 USD (93 054 pips)
총 손실:
-1 534.32 USD (50 553 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 131.88 USD)
연속 최대 이익:
1 131.88 USD (8)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
56.70%
최대 입금량:
3.52%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.50
롱(주식매수):
39 (95.12%)
숏(주식차입매도):
2 (4.88%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
29.93 USD
평균 이익:
138.07 USD
평균 손실:
-73.06 USD
연속 최대 손실:
4 (-305.15 USD)
연속 최대 손실:
-305.15 USD (4)
월별 성장률:
24.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
289.57 USD
최대한의:
490.79 USD (9.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.15% (490.79 USD)
자본금별:
2.86% (151.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $5.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 15, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
리뷰 없음
