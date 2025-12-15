- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
7 (36.84%)
Verlusttrades:
12 (63.16%)
Bester Trade:
148.68 USD
Schlechtester Trade:
-106.35 USD
Bruttoprofit:
916.21 USD (31 000 pips)
Bruttoverlust:
-853.75 USD (28 096 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (401.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
401.76 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
58.04%
Max deposit load:
3.49%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.21
Long-Positionen:
19 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
3.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
130.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-303.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-303.90 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
289.57 USD
Maximaler:
303.90 USD (5.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.79% (289.57 USD)
Kapital:
2.86% (151.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +148.68 USD
Schlechtester Trade: -106 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +401.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -303.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $5.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 15, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Keine Bewertungen
