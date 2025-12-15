- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
5 (38.46%)
Убыточных трейдов:
8 (61.54%)
Лучший трейд:
148.68 USD
Худший трейд:
-90.60 USD
Общая прибыль:
623.39 USD (21 000 pips)
Общий убыток:
-549.85 USD (18 096 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (401.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
401.76 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
54.41%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
13 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
5.66 USD
Средняя прибыль:
124.68 USD
Средний убыток:
-68.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-289.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-289.57 USD (4)
Прирост в месяц:
1.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
289.57 USD
Максимальная:
289.57 USD (5.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.79% (289.57 USD)
По эквити:
2.36% (118.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|74
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.68 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +401.76 USD
Макс. убыток в серии: -289.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $5.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 15, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
2
0%
13
38%
54%
1.13
5.66
USD
USD
6%
1:50