交易:
16
盈利交易:
7 (43.75%)
亏损交易:
9 (56.25%)
最好交易:
148.68 USD
最差交易:
-90.60 USD
毛利:
916.21 USD (31 000 pips)
毛利亏损:
-610.45 USD (20 096 pips)
最大连续赢利:
3 (401.76 USD)
最大连续盈利:
401.76 USD (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
59.69%
最大入金加载:
2.60%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
19 小时
采收率:
1.06
长期交易:
16 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.50
预期回报:
19.11 USD
平均利润:
130.89 USD
平均损失:
-67.83 USD
最大连续失误:
4 (-289.57 USD)
最大连续亏损:
-289.57 USD (4)
每月增长:
6.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
289.57 USD
最大值:
289.57 USD (5.79%)
相对跌幅:
结余:
5.79% (289.57 USD)
净值:
2.36% (118.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|306
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.68 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +401.76 USD
最大连续亏损: -289.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
