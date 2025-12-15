- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
7 (41.17%)
Transacciones Irrentables:
10 (58.82%)
Mejor transacción:
148.68 USD
Peor transacción:
-90.60 USD
Beneficio Bruto:
916.21 USD (31 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-671.05 USD (22 096 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (401.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
401.76 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
58.04%
Carga máxima del depósito:
3.49%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
17 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
14.42 USD
Beneficio medio:
130.89 USD
Pérdidas medias:
-67.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-289.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.57 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
289.57 USD
Máxima:
289.57 USD (5.79%)
Reducción relativa:
De balance:
5.79% (289.57 USD)
De fondos:
2.86% (151.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|245
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +148.68 USD
Peor transacción: -91 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +401.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -289.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $5.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $5.000
Start Trade : December 15, 2025
Lot : 0.03
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
