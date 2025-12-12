- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
20 (90.90%)
損失トレード:
2 (9.09%)
ベストトレード:
0.54 USD
最悪のトレード:
-1.88 USD
総利益:
10.00 USD (1 515 pips)
総損失:
-3.73 USD (496 pips)
最大連続の勝ち:
14 (7.00 USD)
最大連続利益:
7.00 USD (14)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
26.44%
最大入金額:
4.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.34
長いトレード:
15 (68.18%)
短いトレード:
7 (31.82%)
プロフィットファクター:
2.68
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
0.50 USD
平均損失:
-1.87 USD
最大連続の負け:
1 (-1.88 USD)
最大連続損失:
-1.88 USD (1)
月間成長:
11.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.88 USD (2.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.12% (1.85 USD)
エクイティによる:
2.90% (1.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.54 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.00 USD
最大連続損失: -1.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
TeleTrade-Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
GKFX-Standard
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
FXCC1-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.28 × 18
