Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live3 0.00 × 6 TeleTrade-Server 0.00 × 3 RoboForex-Prime 0.00 × 3 RoboForex-Pro-2 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 3 ICMarkets-Live20 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 FBS-Real 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 2 GlobalPrime-Live 0.00 × 12 Pepperstone-Edge09 0.00 × 2 GKFX-Standard 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge05 0.00 × 42 Pepperstone-Demo02 0.00 × 10 FXNet-Real 0.00 × 3 EuromarketFX-Live 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 FXCC-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 4 LMAX-LiveUK 0.00 × 3 RoboForex-ECN-3 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live08 0.14 × 7 FXCC1-Live 0.25 × 4 ICMarkets-Live02 0.28 × 18 noch 97 ...