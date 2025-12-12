- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
20 (90.90%)
Negociações com perda:
2 (9.09%)
Melhor negociação:
0.54 USD
Pior negociação:
-1.88 USD
Lucro bruto:
10.00 USD (1 515 pips)
Perda bruta:
-3.73 USD (496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (7.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.00 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
26.44%
Depósito máximo carregado:
4.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.34
Negociações longas:
15 (68.18%)
Negociações curtas:
7 (31.82%)
Fator de lucro:
2.68
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
0.50 USD
Perda média:
-1.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.88 USD (1)
Crescimento mensal:
11.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.88 USD (2.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.12% (1.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.90% (1.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.54 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
TeleTrade-Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
GKFX-Standard
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
FXCC1-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.28 × 18
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
63
USD
USD
2
100%
22
90%
26%
2.68
0.29
USD
USD
3%
1:500