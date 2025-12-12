- 자본
트레이드:
40
이익 거래:
32 (80.00%)
손실 거래:
8 (20.00%)
최고의 거래:
1.76 USD
최악의 거래:
-2.27 USD
총 수익:
18.74 USD (2 806 pips)
총 손실:
-11.88 USD (1 557 pips)
연속 최대 이익:
14 (7.00 USD)
연속 최대 이익:
7.00 USD (14)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
34.21%
최대 입금량:
4.21%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.48
롱(주식매수):
21 (52.50%)
숏(주식차입매도):
19 (47.50%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
0.17 USD
평균 이익:
0.59 USD
평균 손실:
-1.49 USD
연속 최대 손실:
3 (-1.73 USD)
연속 최대 손실:
-2.27 USD (1)
월별 성장률:
12.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.77 USD (4.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.29% (2.76 USD)
자본금별:
3.30% (2.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.76 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +7.00 USD
연속 최대 손실: -1.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
TeleTrade-Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
GKFX-Standard
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
FXCC1-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.28 × 18
