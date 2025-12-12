리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live3 0.00 × 6 TeleTrade-Server 0.00 × 3 RoboForex-Prime 0.00 × 3 RoboForex-Pro-2 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 3 ICMarkets-Live20 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 FBS-Real 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 2 GlobalPrime-Live 0.00 × 12 Pepperstone-Edge09 0.00 × 2 GKFX-Standard 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge05 0.00 × 42 Pepperstone-Demo02 0.00 × 10 FXNet-Real 0.00 × 3 EuromarketFX-Live 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 FXCC-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 4 LMAX-LiveUK 0.00 × 3 RoboForex-ECN-3 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live08 0.14 × 7 FXCC1-Live 0.25 × 4 ICMarkets-Live02 0.28 × 18 97 더...