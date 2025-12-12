- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
19 (90.47%)
亏损交易:
2 (9.52%)
最好交易:
0.54 USD
最差交易:
-1.88 USD
毛利:
9.49 USD (1 439 pips)
毛利亏损:
-3.73 USD (496 pips)
最大连续赢利:
14 (7.00 USD)
最大连续盈利:
7.00 USD (14)
夏普比率:
0.41
交易活动:
31.49%
最大入金加载:
4.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.06
长期交易:
14 (66.67%)
短期交易:
7 (33.33%)
利润因子:
2.54
预期回报:
0.27 USD
平均利润:
0.50 USD
平均损失:
-1.87 USD
最大连续失误:
1 (-1.88 USD)
最大连续亏损:
-1.88 USD (1)
每月增长:
10.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.88 USD (2.92%)
相对跌幅:
结余:
3.12% (1.85 USD)
净值:
2.90% (1.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|943
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.54 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.00 USD
最大连续亏损: -1.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
TeleTrade-Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
GKFX-Standard
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
FXCC1-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.28 × 18
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
10%
0
0
USD
USD
63
USD
USD
2
100%
21
90%
31%
2.54
0.27
USD
USD
3%
1:500