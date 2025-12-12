- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
19 (90.47%)
Убыточных трейдов:
2 (9.52%)
Лучший трейд:
0.54 USD
Худший трейд:
-1.88 USD
Общая прибыль:
9.49 USD (1 439 pips)
Общий убыток:
-3.73 USD (496 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (7.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
31.49%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.06
Длинных трейдов:
14 (66.67%)
Коротких трейдов:
7 (33.33%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
0.50 USD
Средний убыток:
-1.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.88 USD (1)
Прирост в месяц:
10.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.88 USD (2.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.12% (1.85 USD)
По эквити:
2.90% (1.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|943
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.54 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.00 USD
Макс. убыток в серии: -1.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
TeleTrade-Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
GKFX-Standard
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
FXCC1-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.28 × 18
Нет отзывов
