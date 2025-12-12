- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
15 (93.75%)
損失トレード:
1 (6.25%)
ベストトレード:
14.94 USD
最悪のトレード:
-80.64 USD
総利益:
91.77 USD (4 484 pips)
総損失:
-80.64 USD (4 013 pips)
最大連続の勝ち:
13 (83.37 USD)
最大連続利益:
83.37 USD (13)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
5.69%
最大入金額:
13.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.14
長いトレード:
14 (87.50%)
短いトレード:
2 (12.50%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
6.12 USD
平均損失:
-80.64 USD
最大連続の負け:
1 (-80.64 USD)
最大連続損失:
-80.64 USD (1)
月間成長:
5.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
80.64 USD (28.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.46% (80.64 USD)
エクイティによる:
25.44% (72.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|XAUEUR
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-34
|XAUEUR
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|XAUEUR
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.94 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +83.37 USD
最大連続損失: -80.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
