- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
15 (93.75%)
Negociações com perda:
1 (6.25%)
Melhor negociação:
14.94 USD
Pior negociação:
-80.64 USD
Lucro bruto:
91.77 USD (4 484 pips)
Perda bruta:
-80.64 USD (4 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (83.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.37 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
5.69%
Depósito máximo carregado:
13.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.14
Negociações longas:
14 (87.50%)
Negociações curtas:
2 (12.50%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
6.12 USD
Perda média:
-80.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-80.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.64 USD (1)
Crescimento mensal:
5.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
80.64 USD (28.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.46% (80.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.44% (72.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|XAUEUR
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-34
|XAUEUR
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|XAUEUR
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.94 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +83.37 USD
Máxima perda consecutiva: -80.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
82 mais ...
