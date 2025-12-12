- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
13 (92.85%)
Убыточных трейдов:
1 (7.14%)
Лучший трейд:
14.94 USD
Худший трейд:
-80.64 USD
Общая прибыль:
83.37 USD (4 069 pips)
Общий убыток:
-80.64 USD (4 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (83.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.37 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
7.04%
Макс. загрузка депозита:
13.33%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
6.41 USD
Средний убыток:
-80.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-80.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.64 USD (1)
Прирост в месяц:
1.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
80.64 USD (28.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.46% (80.64 USD)
По эквити:
25.44% (72.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|XAUEUR
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-38
|XAUEUR
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|XAUEUR
|1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.94 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +83.37 USD
Макс. убыток в серии: -80.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
