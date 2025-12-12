- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
13 (92.85%)
亏损交易:
1 (7.14%)
最好交易:
14.94 USD
最差交易:
-80.64 USD
毛利:
83.37 USD (4 069 pips)
毛利亏损:
-80.64 USD (4 013 pips)
最大连续赢利:
13 (83.37 USD)
最大连续盈利:
83.37 USD (13)
夏普比率:
0.06
交易活动:
7.04%
最大入金加载:
13.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
0.03
长期交易:
12 (85.71%)
短期交易:
2 (14.29%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
6.41 USD
平均损失:
-80.64 USD
最大连续失误:
1 (-80.64 USD)
最大连续亏损:
-80.64 USD (1)
每月增长:
1.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
80.64 USD (28.46%)
相对跌幅:
结余:
28.46% (80.64 USD)
净值:
25.44% (72.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|XAUEUR
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-38
|XAUEUR
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|XAUEUR
|1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.94 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +83.37 USD
最大连续亏损: -80.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
