- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
24 (92.30%)
손실 거래:
2 (7.69%)
최고의 거래:
14.94 USD
최악의 거래:
-81.33 USD
총 수익:
118.84 USD (6 248 pips)
총 손실:
-161.97 USD (8 062 pips)
연속 최대 이익:
13 (83.37 USD)
연속 최대 이익:
83.37 USD (13)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
4.02%
최대 입금량:
17.84%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
-0.32
롱(주식매수):
20 (76.92%)
숏(주식차입매도):
6 (23.08%)
수익 요인:
0.73
기대수익:
-1.66 USD
평균 이익:
4.95 USD
평균 손실:
-80.99 USD
연속 최대 손실:
1 (-81.33 USD)
연속 최대 손실:
-81.33 USD (1)
월별 성장률:
-21.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
51.86 USD
최대한의:
135.23 USD (47.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.72% (135.23 USD)
자본금별:
30.74% (70.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|XAUEUR
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-106
|XAUEUR
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.9K
|XAUEUR
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.94 USD
최악의 거래: -81 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +83.37 USD
연속 최대 손실: -81.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-22%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
4
100%
26
92%
4%
0.73
-1.66
USD
USD
48%
1:500