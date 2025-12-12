- Incremento
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
15 (93.75%)
Transacciones Irrentables:
1 (6.25%)
Mejor transacción:
14.94 USD
Peor transacción:
-80.64 USD
Beneficio Bruto:
91.77 USD (4 484 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.64 USD (4 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (83.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.37 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
5.69%
Carga máxima del depósito:
13.33%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
14 (87.50%)
Transacciones Cortas:
2 (12.50%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
6.12 USD
Pérdidas medias:
-80.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-80.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.64 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
80.64 USD (28.46%)
Reducción relativa:
De balance:
28.46% (80.64 USD)
De fondos:
25.44% (72.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|XAUEUR
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-34
|XAUEUR
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|XAUEUR
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
