- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
24 (64.86%)
損失トレード:
13 (35.14%)
ベストトレード:
2 071.42 RUB
最悪のトレード:
-2 935.53 RUB
総利益:
11 587.24 RUB (8 095 pips)
総損失:
-11 223.83 RUB (8 062 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 690.23 RUB)
最大連続利益:
2 996.53 RUB (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
77.29%
最大入金額:
92.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
9 (24.32%)
短いトレード:
28 (75.68%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
9.82 RUB
平均利益:
482.80 RUB
平均損失:
-863.37 RUB
最大連続の負け:
4 (-3 170.26 RUB)
最大連続損失:
-3 843.95 RUB (3)
月間成長:
-0.02%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 097.00 RUB
最大の:
4 799.69 RUB (14.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.89% (4 799.69 RUB)
エクイティによる:
16.88% (4 866.02 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.ffx
|14
|AUDUSD.ffx
|13
|NZDUSD.ffx
|6
|XAUUSD.ffx
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.ffx
|5
|AUDUSD.ffx
|10
|NZDUSD.ffx
|-14
|XAUUSD.ffx
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.ffx
|343
|AUDUSD.ffx
|-517
|NZDUSD.ffx
|-287
|XAUUSD.ffx
|494
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 071.42 RUB
最悪のトレード: -2 936 RUB
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 690.23 RUB
最大連続損失: -3 170.26 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
