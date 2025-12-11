SinaisSeções
Timofey Panteleev

Testing Gold A

Timofey Panteleev
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -0%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
24 (64.86%)
Negociações com perda:
13 (35.14%)
Melhor negociação:
2 071.42 RUB
Pior negociação:
-2 935.53 RUB
Lucro bruto:
11 587.24 RUB (8 095 pips)
Perda bruta:
-11 223.83 RUB (8 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 690.23 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
2 996.53 RUB (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
77.29%
Depósito máximo carregado:
92.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
9 (24.32%)
Negociações curtas:
28 (75.68%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
9.82 RUB
Lucro médio:
482.80 RUB
Perda média:
-863.37 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3 170.26 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 843.95 RUB (3)
Crescimento mensal:
-0.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 097.00 RUB
Máximo:
4 799.69 RUB (14.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.89% (4 799.69 RUB)
Pelo Capital Líquido:
16.88% (4 866.02 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.ffx 14
AUDUSD.ffx 13
NZDUSD.ffx 6
XAUUSD.ffx 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.ffx 5
AUDUSD.ffx 10
NZDUSD.ffx -14
XAUUSD.ffx 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.ffx 343
AUDUSD.ffx -517
NZDUSD.ffx -287
XAUUSD.ffx 494
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 071.42 RUB
Pior negociação: -2 936 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 690.23 RUB
Máxima perda consecutiva: -3 170.26 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 04:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 11:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 11:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
