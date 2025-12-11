- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
24 (64.86%)
Negociações com perda:
13 (35.14%)
Melhor negociação:
2 071.42 RUB
Pior negociação:
-2 935.53 RUB
Lucro bruto:
11 587.24 RUB (8 095 pips)
Perda bruta:
-11 223.83 RUB (8 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 690.23 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
2 996.53 RUB (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
77.29%
Depósito máximo carregado:
92.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
9 (24.32%)
Negociações curtas:
28 (75.68%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
9.82 RUB
Lucro médio:
482.80 RUB
Perda média:
-863.37 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3 170.26 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 843.95 RUB (3)
Crescimento mensal:
-0.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 097.00 RUB
Máximo:
4 799.69 RUB (14.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.89% (4 799.69 RUB)
Pelo Capital Líquido:
16.88% (4 866.02 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.ffx
|14
|AUDUSD.ffx
|13
|NZDUSD.ffx
|6
|XAUUSD.ffx
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.ffx
|5
|AUDUSD.ffx
|10
|NZDUSD.ffx
|-14
|XAUUSD.ffx
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.ffx
|343
|AUDUSD.ffx
|-517
|NZDUSD.ffx
|-287
|XAUUSD.ffx
|494
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 071.42 RUB
Pior negociação: -2 936 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 690.23 RUB
Máxima perda consecutiva: -3 170.26 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
499 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
27K
RUB
RUB
3
0%
37
64%
77%
1.03
9.82
RUB
RUB
17%
1:100