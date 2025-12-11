SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Testing Gold A
Timofey Panteleev

Testing Gold A

Timofey Panteleev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 499 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
FINAM-Real4
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
26 (66.66%)
Verlusttrades:
13 (33.33%)
Bester Trade:
2 446.06 RUB
Schlechtester Trade:
-2 935.53 RUB
Bruttoprofit:
14 959.06 RUB (12 485 pips)
Bruttoverlust:
-11 223.83 RUB (8 062 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 690.23 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 518.41 RUB (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
75.42%
Max deposit load:
92.57%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
9 (23.08%)
Short-Positionen:
30 (76.92%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
95.78 RUB
Durchschnittlicher Profit:
575.35 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-863.37 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3 170.26 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 843.95 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
12.53%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 097.00 RUB
Maximaler:
4 799.69 RUB (14.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.89% (4 799.69 RUB)
Kapital:
16.88% (4 866.02 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.ffx 14
AUDUSD.ffx 13
XAUUSD.ffx 6
NZDUSD.ffx 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.ffx 5
AUDUSD.ffx 10
XAUUSD.ffx 60
NZDUSD.ffx -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.ffx 343
AUDUSD.ffx -517
XAUUSD.ffx 4.9K
NZDUSD.ffx -287
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 446.06 RUB
Schlechtester Trade: -2 936 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 690.23 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 170.26 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 11:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 11:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Testing Gold A
499 USD pro Monat
13%
0
0
USD
30K
RUB
3
0%
39
66%
75%
1.33
95.78
RUB
17%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.