Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
26 (66.66%)
Verlusttrades:
13 (33.33%)
Bester Trade:
2 446.06 RUB
Schlechtester Trade:
-2 935.53 RUB
Bruttoprofit:
14 959.06 RUB (12 485 pips)
Bruttoverlust:
-11 223.83 RUB (8 062 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 690.23 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 518.41 RUB (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
75.42%
Max deposit load:
92.57%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
9 (23.08%)
Short-Positionen:
30 (76.92%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
95.78 RUB
Durchschnittlicher Profit:
575.35 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-863.37 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3 170.26 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 843.95 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
12.53%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 097.00 RUB
Maximaler:
4 799.69 RUB (14.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.89% (4 799.69 RUB)
Kapital:
16.88% (4 866.02 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY.ffx
|14
|AUDUSD.ffx
|13
|XAUUSD.ffx
|6
|NZDUSD.ffx
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY.ffx
|5
|AUDUSD.ffx
|10
|XAUUSD.ffx
|60
|NZDUSD.ffx
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY.ffx
|343
|AUDUSD.ffx
|-517
|XAUUSD.ffx
|4.9K
|NZDUSD.ffx
|-287
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +2 446.06 RUB
Schlechtester Trade: -2 936 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 690.23 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 170.26 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
