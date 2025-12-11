- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
36 (69.23%)
손실 거래:
16 (30.77%)
최고의 거래:
2 446.06 RUB
최악의 거래:
-2 935.53 RUB
총 수익:
16 527.93 RUB (13 494 pips)
총 손실:
-11 456.31 RUB (8 229 pips)
연속 최대 이익:
6 (4 305.96 RUB)
연속 최대 이익:
4 305.96 RUB (6)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
56.43%
최대 입금량:
92.57%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.06
롱(주식매수):
9 (17.31%)
숏(주식차입매도):
43 (82.69%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
97.53 RUB
평균 이익:
459.11 RUB
평균 손실:
-716.02 RUB
연속 최대 손실:
4 (-3 170.26 RUB)
연속 최대 손실:
-3 843.95 RUB (3)
월별 성장률:
17.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 262.58 RUB
최대한의:
4 799.69 RUB (14.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.89% (4 799.69 RUB)
자본금별:
16.88% (4 866.02 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.ffx
|16
|AUDUSD.ffx
|15
|NZDUSD.ffx
|9
|XAUUSD.ffx
|6
|EURJPY.ffx
|2
|GBPJPY.ffx
|2
|GBPUSD.ffx
|1
|EURUSD.ffx
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.ffx
|2
|AUDUSD.ffx
|18
|NZDUSD.ffx
|-11
|XAUUSD.ffx
|60
|EURJPY.ffx
|3
|GBPJPY.ffx
|1
|GBPUSD.ffx
|7
|EURUSD.ffx
|4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.ffx
|220
|AUDUSD.ffx
|-369
|NZDUSD.ffx
|-199
|XAUUSD.ffx
|4.9K
|EURJPY.ffx
|318
|GBPJPY.ffx
|76
|GBPUSD.ffx
|175
|EURUSD.ffx
|160
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 446.06 RUB
최악의 거래: -2 936 RUB
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 305.96 RUB
연속 최대 손실: -3 170.26 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
