Timofey Panteleev

Testing Alexandr

Timofey Panteleev
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 109 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 RUB
Worst Trade:
-196.32 RUB
Profitto lordo:
0.00 RUB
Perdita lorda:
-196.32 RUB (48 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 RUB (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
90.84%
Massimo carico di deposito:
57.28%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-196.32 RUB
Profitto medio:
0.00 RUB
Perdita media:
-196.32 RUB
Massime perdite consecutive:
1 (-196.32 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-196.32 RUB (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.32 RUB
Massimale:
196.32 RUB (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (-0.00 RUB)
Per equità:
2.10% (624.91 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.ffx 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.ffx -3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.ffx -48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 RUB
Worst Trade: -196 RUB
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 RUB
Massima perdita consecutiva: -196.32 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 11:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 11:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Testing Alexandr
109USD al mese
-1%
0
0
USD
30K
RUB
1
0%
1
0%
91%
0.00
-196.32
RUB
2%
1:100
Copia

