- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
22 (64.70%)
亏损交易:
12 (35.29%)
最好交易:
2 071.42 RUB
最差交易:
-2 935.53 RUB
毛利:
10 661.19 RUB (7 742 pips)
毛利亏损:
-10 813.46 RUB (7 799 pips)
最大连续赢利:
7 (1 690.23 RUB)
最大连续盈利:
2 996.53 RUB (2)
夏普比率:
0.01
交易活动:
75.96%
最大入金加载:
92.57%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
9 (26.47%)
短期交易:
25 (73.53%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-4.48 RUB
平均利润:
484.60 RUB
平均损失:
-901.12 RUB
最大连续失误:
4 (-3 170.26 RUB)
最大连续亏损:
-3 843.95 RUB (3)
每月增长:
-1.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 097.00 RUB
最大值:
4 799.69 RUB (14.24%)
相对跌幅:
结余:
15.89% (4 799.69 RUB)
净值:
16.88% (4 866.02 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.ffx
|14
|AUDUSD.ffx
|13
|NZDUSD.ffx
|4
|XAUUSD.ffx
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.ffx
|5
|AUDUSD.ffx
|10
|NZDUSD.ffx
|-20
|XAUUSD.ffx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.ffx
|343
|AUDUSD.ffx
|-517
|NZDUSD.ffx
|-187
|XAUUSD.ffx
|304
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 071.42 RUB
最差交易: -2 936 RUB
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 690.23 RUB
最大连续亏损: -3 170.26 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月499 USD
-2%
0
0
USD
USD
26K
RUB
RUB
2
0%
34
64%
76%
0.98
-4.48
RUB
RUB
17%
1:100