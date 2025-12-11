СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Testing Gold A
Timofey Panteleev

Testing Gold A

Timofey Panteleev
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 499 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
FINAM-Real4
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
22 (64.70%)
Убыточных трейдов:
12 (35.29%)
Лучший трейд:
2 071.42 RUB
Худший трейд:
-2 935.53 RUB
Общая прибыль:
10 661.19 RUB (7 742 pips)
Общий убыток:
-10 813.46 RUB (7 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 690.23 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 996.53 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
73.15%
Макс. загрузка депозита:
92.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
9 (26.47%)
Коротких трейдов:
25 (73.53%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-4.48 RUB
Средняя прибыль:
484.60 RUB
Средний убыток:
-901.12 RUB
Макс. серия проигрышей:
4 (-3 170.26 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 843.95 RUB (3)
Прирост в месяц:
-1.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 097.00 RUB
Максимальная:
4 799.69 RUB (14.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.89% (4 799.69 RUB)
По эквити:
16.88% (4 866.02 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.ffx 14
AUDUSD.ffx 13
NZDUSD.ffx 4
XAUUSD.ffx 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.ffx 5
AUDUSD.ffx 10
NZDUSD.ffx -20
XAUUSD.ffx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.ffx 343
AUDUSD.ffx -517
NZDUSD.ffx -187
XAUUSD.ffx 304
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 071.42 RUB
Худший трейд: -2 936 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 690.23 RUB
Макс. убыток в серии: -3 170.26 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 04:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 11:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 11:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 11:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Testing Gold A
499 USD в месяц
-2%
0
0
USD
26K
RUB
2
0%
34
64%
73%
0.98
-4.48
RUB
17%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.