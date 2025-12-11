- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
22 (64.70%)
Убыточных трейдов:
12 (35.29%)
Лучший трейд:
2 071.42 RUB
Худший трейд:
-2 935.53 RUB
Общая прибыль:
10 661.19 RUB (7 742 pips)
Общий убыток:
-10 813.46 RUB (7 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 690.23 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 996.53 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
73.15%
Макс. загрузка депозита:
92.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
9 (26.47%)
Коротких трейдов:
25 (73.53%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-4.48 RUB
Средняя прибыль:
484.60 RUB
Средний убыток:
-901.12 RUB
Макс. серия проигрышей:
4 (-3 170.26 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 843.95 RUB (3)
Прирост в месяц:
-1.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 097.00 RUB
Максимальная:
4 799.69 RUB (14.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.89% (4 799.69 RUB)
По эквити:
16.88% (4 866.02 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.ffx
|14
|AUDUSD.ffx
|13
|NZDUSD.ffx
|4
|XAUUSD.ffx
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.ffx
|5
|AUDUSD.ffx
|10
|NZDUSD.ffx
|-20
|XAUUSD.ffx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.ffx
|343
|AUDUSD.ffx
|-517
|NZDUSD.ffx
|-187
|XAUUSD.ffx
|304
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
