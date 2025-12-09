- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
42 (89.36%)
損失トレード:
5 (10.64%)
ベストトレード:
21.73 USD
最悪のトレード:
-20.29 USD
総利益:
222.19 USD (23 181 pips)
総損失:
-27.75 USD (3 011 pips)
最大連続の勝ち:
18 (76.83 USD)
最大連続利益:
85.17 USD (11)
シャープレシオ:
0.64
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
9.58
長いトレード:
43 (91.49%)
短いトレード:
4 (8.51%)
プロフィットファクター:
8.01
期待されたペイオフ:
4.14 USD
平均利益:
5.29 USD
平均損失:
-5.55 USD
最大連続の負け:
1 (-20.29 USD)
最大連続損失:
-20.29 USD (1)
月間成長:
19.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
20.29 USD (1.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.93% (20.29 USD)
エクイティによる:
8.04% (96.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|18
|USDJPY
|9
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|8
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|1.3K
|NZDUSD
|232
|USDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|388
|USDCHF
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.73 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +76.83 USD
最大連続損失: -20.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
2001 USD/月
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
47
89%
100%
8.00
4.14
USD
USD
8%
1:500