交易:
45
盈利交易:
41 (91.11%)
亏损交易:
4 (8.89%)
最好交易:
21.73 USD
最差交易:
-20.29 USD
毛利:
217.42 USD (22 435 pips)
毛利亏损:
-27.49 USD (2 971 pips)
最大连续赢利:
18 (76.83 USD)
最大连续盈利:
85.17 USD (11)
夏普比率:
0.64
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.46%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.36
长期交易:
41 (91.11%)
短期交易:
4 (8.89%)
利润因子:
7.91
预期回报:
4.22 USD
平均利润:
5.30 USD
平均损失:
-6.87 USD
最大连续失误:
1 (-20.29 USD)
最大连续亏损:
-20.29 USD (1)
每月增长:
18.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.29 USD (1.93%)
相对跌幅:
结余:
1.93% (20.29 USD)
净值:
7.68% (83.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|2
|USDJPY
|4
|USDCAD
|8
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|NZDUSD
|232
|USDJPY
|632
|USDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|388
|USDCHF
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.73 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +76.83 USD
最大连续亏损: -20.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
