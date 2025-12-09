- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
42 (89.36%)
Negociações com perda:
5 (10.64%)
Melhor negociação:
21.73 USD
Pior negociação:
-20.29 USD
Lucro bruto:
222.19 USD (23 181 pips)
Perda bruta:
-27.75 USD (3 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (76.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.17 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.64
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
9.58
Negociações longas:
43 (91.49%)
Negociações curtas:
4 (8.51%)
Fator de lucro:
8.01
Valor esperado:
4.14 USD
Lucro médio:
5.29 USD
Perda média:
-5.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-20.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.29 USD (1)
Crescimento mensal:
19.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.29 USD (1.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.93% (20.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.04% (96.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|18
|USDJPY
|9
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|8
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|1.3K
|NZDUSD
|232
|USDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|388
|USDCHF
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.73 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +76.83 USD
Máxima perda consecutiva: -20.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
