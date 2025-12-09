- 자본
- 축소
트레이드:
72
이익 거래:
58 (80.55%)
손실 거래:
14 (19.44%)
최고의 거래:
47.25 USD
최악의 거래:
-98.90 USD
총 수익:
319.20 USD (33 029 pips)
총 손실:
-271.30 USD (27 363 pips)
연속 최대 이익:
18 (76.83 USD)
연속 최대 이익:
85.17 USD (11)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.07%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.21
롱(주식매수):
60 (83.33%)
숏(주식차입매도):
12 (16.67%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
5.50 USD
평균 손실:
-19.38 USD
연속 최대 손실:
2 (-121.18 USD)
연속 최대 손실:
-121.18 USD (2)
월별 성장률:
4.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.49 USD
최대한의:
229.04 USD (18.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.87% (229.04 USD)
자본금별:
14.17% (171.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|NZDUSD
|14
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|9
|USDJPY
|6
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-33
|NZDUSD
|8
|GBPUSD
|22
|EURUSD
|25
|USDJPY
|9
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|NZDUSD
|784
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|2.5K
|USDJPY
|1.3K
|USDCAD
|1.6K
|AUDUSD
|458
|USDCHF
|112
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.25 USD
최악의 거래: -99 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +76.83 USD
연속 최대 손실: -121.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 2001 USD
5%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
100%
72
80%
100%
1.17
0.67
USD
USD
19%
1:500