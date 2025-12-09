리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GDMFX-Live 0.00 × 6 OctaFX-Real8 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 19 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 7 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 6 FXCC-Live 0.00 × 5 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 28 RistonCapital-Real 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 6 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 5 ICMCapital-Real 0.00 × 2 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 4 ACYSecurities-Live 0.00 × 5 GKFX-Live-5 0.00 × 1 XMGlobal-Real 27 0.00 × 1 Alpari-Trade 0.00 × 1 FTT-Live2 0.00 × 4 Exness-Real11 0.00 × 1 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 17 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 JPMarkets-Live 0.00 × 1 386 더...