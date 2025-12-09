- Growth
Trades:
43
Profit Trades:
39 (90.69%)
Loss Trades:
4 (9.30%)
Best trade:
21.73 USD
Worst trade:
-20.29 USD
Gross Profit:
194.45 USD (20 138 pips)
Gross Loss:
-27.49 USD (2 971 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (76.83 USD)
Maximal consecutive profit:
76.83 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
3.46%
Latest trade:
17 minutes ago
Trades per week:
28
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
8.23
Long Trades:
39 (90.70%)
Short Trades:
4 (9.30%)
Profit Factor:
7.07
Expected Payoff:
3.88 USD
Average Profit:
4.99 USD
Average Loss:
-6.87 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-20.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-20.29 USD (1)
Monthly growth:
16.70%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
20.29 USD (1.93%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.93% (20.29 USD)
By Equity:
7.68% (83.70 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|115
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|11
|NZDUSD
|2
|USDJPY
|4
|USDCAD
|8
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.1K
|NZDUSD
|232
|USDJPY
|632
|USDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|388
|USDCHF
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best trade: +21.73 USD
Worst trade: -20 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +76.83 USD
Maximal consecutive loss: -20.29 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
