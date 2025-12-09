SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Institutional Zone Trader
Uun Mohan Harianto

Institutional Zone Trader

Uun Mohan Harianto
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 2001 USD per month
growth since 2025 17%
FBS-Real-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
43
Profit Trades:
39 (90.69%)
Loss Trades:
4 (9.30%)
Best trade:
21.73 USD
Worst trade:
-20.29 USD
Gross Profit:
194.45 USD (20 138 pips)
Gross Loss:
-27.49 USD (2 971 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (76.83 USD)
Maximal consecutive profit:
76.83 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
3.46%
Latest trade:
17 minutes ago
Trades per week:
28
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
8.23
Long Trades:
39 (90.70%)
Short Trades:
4 (9.30%)
Profit Factor:
7.07
Expected Payoff:
3.88 USD
Average Profit:
4.99 USD
Average Loss:
-6.87 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-20.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-20.29 USD (1)
Monthly growth:
16.70%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
20.29 USD (1.93%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.93% (20.29 USD)
By Equity:
7.68% (83.70 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 8
GBPUSD 7
NZDUSD 5
USDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 115
EURUSD 22
GBPUSD 11
NZDUSD 2
USDJPY 4
USDCAD 8
AUDUSD 4
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
EURUSD 2.1K
GBPUSD 1.1K
NZDUSD 232
USDJPY 632
USDCAD 1.1K
AUDUSD 388
USDCHF 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +21.73 USD
Worst trade: -20 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +76.83 USD
Maximal consecutive loss: -20.29 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Institutional Zone Trader
2001 USD per month
17%
0
0
USD
1.2K
USD
3
100%
43
90%
100%
7.07
3.88
USD
8%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.