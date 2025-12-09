- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
41 (91.11%)
Убыточных трейдов:
4 (8.89%)
Лучший трейд:
21.73 USD
Худший трейд:
-20.29 USD
Общая прибыль:
217.42 USD (22 435 pips)
Общий убыток:
-27.49 USD (2 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (76.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.17 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.46%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.36
Длинных трейдов:
41 (91.11%)
Коротких трейдов:
4 (8.89%)
Профит фактор:
7.91
Мат. ожидание:
4.22 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-6.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.29 USD (1)
Прирост в месяц:
18.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.29 USD (1.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.93% (20.29 USD)
По эквити:
7.68% (83.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|18
|NZDUSD
|2
|USDJPY
|4
|USDCAD
|8
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.8K
|NZDUSD
|232
|USDJPY
|632
|USDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|388
|USDCHF
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.73 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +76.83 USD
Макс. убыток в серии: -20.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 6
еще 385...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2001 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
45
91%
100%
7.90
4.22
USD
USD
8%
1:500