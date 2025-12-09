Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMCapital-Real 0.00 × 2 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 6 FXCC-Live 0.00 × 5 RistonCapital-Real 0.00 × 1 AnzoCapital-Live 0.00 × 1 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 CMCMarkets1-Live 0.00 × 11 OctaFX-Real8 0.00 × 1 GKFX-Live-5 0.00 × 1 FTT-Live2 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 19 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 1 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 17 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 3 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 5 VTMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 7 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 28 FXCM-GBPReal01 0.00 × 1 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 GDMFX-Live 0.00 × 6 еще 385... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика