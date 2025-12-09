- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
113
利益トレード:
85 (75.22%)
損失トレード:
28 (24.78%)
ベストトレード:
24.05 USD
最悪のトレード:
-17.65 USD
総利益:
347.65 USD (14 153 pips)
総損失:
-98.16 USD (3 901 pips)
最大連続の勝ち:
13 (54.82 USD)
最大連続利益:
54.82 USD (13)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
90.83%
最大入金額:
1.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
12.58
長いトレード:
66 (58.41%)
短いトレード:
47 (41.59%)
プロフィットファクター:
3.54
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
4.09 USD
平均損失:
-3.51 USD
最大連続の負け:
3 (-7.36 USD)
最大連続損失:
-19.07 USD (2)
月間成長:
9.96%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.79 USD
最大の:
19.84 USD (3.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.00% (16.42 USD)
エクイティによる:
2.02% (23.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|62
|AUDNZD.pro
|24
|NZDCAD.pro
|22
|EURUSD.pro
|3
|USDJPY.pro
|1
|XAUUSD.pro
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.pro
|149
|AUDNZD.pro
|41
|NZDCAD.pro
|65
|EURUSD.pro
|2
|USDJPY.pro
|-2
|XAUUSD.pro
|-5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.pro
|7.1K
|AUDNZD.pro
|1.9K
|NZDCAD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|138
|USDJPY.pro
|-257
|XAUUSD.pro
|-476
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.05 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +54.82 USD
最大連続損失: -7.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US51-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
32%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
7
97%
113
75%
91%
3.54
2.21
USD
USD
3%
1:500