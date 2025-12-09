SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AxMay
Elias Rafael Rodelo Montes

AxMay

Elias Rafael Rodelo Montes
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 28%
Axi-US51-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
86
Bénéfice trades:
63 (73.25%)
Perte trades:
23 (26.74%)
Meilleure transaction:
24.05 USD
Pire transaction:
-17.65 USD
Bénéfice brut:
304.20 USD (10 953 pips)
Perte brute:
-90.57 USD (3 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (54.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.82 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
10.77
Longs trades:
49 (56.98%)
Courts trades:
37 (43.02%)
Facteur de profit:
3.36
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
4.83 USD
Perte moyenne:
-3.94 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-7.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.07 USD (2)
Croissance mensuelle:
27.89%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.79 USD
Maximal:
19.84 USD (3.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.00% (16.42 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.pro 52
AUDNZD.pro 16
NZDCAD.pro 15
USDJPY.pro 1
EURUSD.pro 1
XAUUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.pro 141
AUDNZD.pro 31
NZDCAD.pro 49
USDJPY.pro -2
EURUSD.pro -1
XAUUSD.pro -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.pro 6.2K
AUDNZD.pro 1K
NZDCAD.pro 1.1K
USDJPY.pro -257
EURUSD.pro -79
XAUUSD.pro -476
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.05 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +54.82 USD
Perte consécutive maximale: -7.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US51-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
