Elias Rafael Rodelo Montes

AxMay

Elias Rafael Rodelo Montes
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
Axi-US51-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
63 (73.25%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (26.74%)
En iyi işlem:
24.05 USD
En kötü işlem:
-17.65 USD
Brüt kâr:
304.20 USD (10 953 pips)
Brüt zarar:
-90.57 USD (3 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (54.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.82 USD (13)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
10.77
Alış işlemleri:
49 (56.98%)
Satış işlemleri:
37 (43.02%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.07 USD (2)
Aylık büyüme:
27.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.79 USD
Maksimum:
19.84 USD (3.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.pro 52
AUDNZD.pro 16
NZDCAD.pro 15
USDJPY.pro 1
EURUSD.pro 1
XAUUSD.pro 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.pro 141
AUDNZD.pro 31
NZDCAD.pro 49
USDJPY.pro -2
EURUSD.pro -1
XAUUSD.pro -5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.pro 6.2K
AUDNZD.pro 1K
NZDCAD.pro 1.1K
USDJPY.pro -257
EURUSD.pro -79
XAUUSD.pro -476
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.05 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US51-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
