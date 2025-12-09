- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
63 (73.25%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (26.74%)
En iyi işlem:
24.05 USD
En kötü işlem:
-17.65 USD
Brüt kâr:
304.20 USD (10 953 pips)
Brüt zarar:
-90.57 USD (3 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (54.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.82 USD (13)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
10.77
Alış işlemleri:
49 (56.98%)
Satış işlemleri:
37 (43.02%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.07 USD (2)
Aylık büyüme:
27.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.79 USD
Maksimum:
19.84 USD (3.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|52
|AUDNZD.pro
|16
|NZDCAD.pro
|15
|USDJPY.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|XAUUSD.pro
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.pro
|141
|AUDNZD.pro
|31
|NZDCAD.pro
|49
|USDJPY.pro
|-2
|EURUSD.pro
|-1
|XAUUSD.pro
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.pro
|6.2K
|AUDNZD.pro
|1K
|NZDCAD.pro
|1.1K
|USDJPY.pro
|-257
|EURUSD.pro
|-79
|XAUUSD.pro
|-476
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.05 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US51-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok