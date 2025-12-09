SegnaliSezioni
AxMay

Elias Rafael Rodelo Montes
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 28%
Axi-US51-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
63 (73.25%)
Loss Trade:
23 (26.74%)
Best Trade:
24.05 USD
Worst Trade:
-17.65 USD
Profitto lordo:
304.20 USD (10 953 pips)
Perdita lorda:
-90.57 USD (3 435 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (54.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.82 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
49 (56.98%)
Short Trade:
37 (43.02%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-3.94 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.07 USD (2)
Crescita mensile:
27.89%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.79 USD
Massimale:
19.84 USD (3.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.00% (16.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.pro 52
AUDNZD.pro 16
NZDCAD.pro 15
USDJPY.pro 1
EURUSD.pro 1
XAUUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.pro 141
AUDNZD.pro 31
NZDCAD.pro 49
USDJPY.pro -2
EURUSD.pro -1
XAUUSD.pro -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.pro 6.2K
AUDNZD.pro 1K
NZDCAD.pro 1.1K
USDJPY.pro -257
EURUSD.pro -79
XAUUSD.pro -476
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.05 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.82 USD
Massima perdita consecutiva: -7.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
