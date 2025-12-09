- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
63 (73.25%)
Loss Trade:
23 (26.74%)
Best Trade:
24.05 USD
Worst Trade:
-17.65 USD
Profitto lordo:
304.20 USD (10 953 pips)
Perdita lorda:
-90.57 USD (3 435 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (54.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.82 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
49 (56.98%)
Short Trade:
37 (43.02%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-3.94 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.07 USD (2)
Crescita mensile:
27.89%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.79 USD
Massimale:
19.84 USD (3.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.00% (16.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|52
|AUDNZD.pro
|16
|NZDCAD.pro
|15
|USDJPY.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|XAUUSD.pro
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.pro
|141
|AUDNZD.pro
|31
|NZDCAD.pro
|49
|USDJPY.pro
|-2
|EURUSD.pro
|-1
|XAUUSD.pro
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.pro
|6.2K
|AUDNZD.pro
|1K
|NZDCAD.pro
|1.1K
|USDJPY.pro
|-257
|EURUSD.pro
|-79
|XAUUSD.pro
|-476
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.05 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.82 USD
Massima perdita consecutiva: -7.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni