- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
85 (75.22%)
Убыточных трейдов:
28 (24.78%)
Лучший трейд:
24.05 USD
Худший трейд:
-17.65 USD
Общая прибыль:
347.65 USD (14 153 pips)
Общий убыток:
-98.11 USD (3 901 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (54.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.82 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
89.39%
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
12.58
Длинных трейдов:
66 (58.41%)
Коротких трейдов:
47 (41.59%)
Профит фактор:
3.54
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
4.09 USD
Средний убыток:
-3.50 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.07 USD (2)
Прирост в месяц:
12.35%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.79 USD
Максимальная:
19.84 USD (3.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.00% (16.42 USD)
По эквити:
2.02% (23.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|62
|AUDNZD.pro
|24
|NZDCAD.pro
|22
|EURUSD.pro
|3
|USDJPY.pro
|1
|XAUUSD.pro
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.pro
|149
|AUDNZD.pro
|41
|NZDCAD.pro
|65
|EURUSD.pro
|2
|USDJPY.pro
|-2
|XAUUSD.pro
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.pro
|7.1K
|AUDNZD.pro
|1.9K
|NZDCAD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|138
|USDJPY.pro
|-257
|XAUUSD.pro
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.05 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +54.82 USD
Макс. убыток в серии: -7.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
