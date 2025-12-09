- Crescimento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
85 (75.22%)
Negociações com perda:
28 (24.78%)
Melhor negociação:
24.05 USD
Pior negociação:
-17.65 USD
Lucro bruto:
347.65 USD (14 153 pips)
Perda bruta:
-98.16 USD (3 901 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (54.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.82 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
90.83%
Depósito máximo carregado:
1.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
12.58
Negociações longas:
66 (58.41%)
Negociações curtas:
47 (41.59%)
Fator de lucro:
3.54
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
4.09 USD
Perda média:
-3.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.07 USD (2)
Crescimento mensal:
11.76%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.79 USD
Máximo:
19.84 USD (3.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.00% (16.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.02% (23.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|62
|AUDNZD.pro
|24
|NZDCAD.pro
|22
|EURUSD.pro
|3
|USDJPY.pro
|1
|XAUUSD.pro
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.pro
|149
|AUDNZD.pro
|41
|NZDCAD.pro
|65
|EURUSD.pro
|2
|USDJPY.pro
|-2
|XAUUSD.pro
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.pro
|7.1K
|AUDNZD.pro
|1.9K
|NZDCAD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|138
|USDJPY.pro
|-257
|XAUUSD.pro
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.05 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +54.82 USD
Máxima perda consecutiva: -7.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US51-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
