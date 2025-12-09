- 成长
交易:
113
盈利交易:
85 (75.22%)
亏损交易:
28 (24.78%)
最好交易:
24.05 USD
最差交易:
-17.65 USD
毛利:
347.65 USD (14 153 pips)
毛利亏损:
-98.11 USD (3 901 pips)
最大连续赢利:
13 (54.82 USD)
最大连续盈利:
54.82 USD (13)
夏普比率:
0.46
交易活动:
90.83%
最大入金加载:
1.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
12.58
长期交易:
66 (58.41%)
短期交易:
47 (41.59%)
利润因子:
3.54
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
4.09 USD
平均损失:
-3.50 USD
最大连续失误:
3 (-7.36 USD)
最大连续亏损:
-19.07 USD (2)
每月增长:
12.35%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
8.79 USD
最大值:
19.84 USD (3.49%)
相对跌幅:
结余:
3.00% (16.42 USD)
净值:
2.02% (23.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|62
|AUDNZD.pro
|24
|NZDCAD.pro
|22
|EURUSD.pro
|3
|USDJPY.pro
|1
|XAUUSD.pro
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.pro
|149
|AUDNZD.pro
|41
|NZDCAD.pro
|65
|EURUSD.pro
|2
|USDJPY.pro
|-2
|XAUUSD.pro
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.pro
|7.1K
|AUDNZD.pro
|1.9K
|NZDCAD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|138
|USDJPY.pro
|-257
|XAUUSD.pro
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
