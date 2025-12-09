SignaleKategorien
Elias Rafael Rodelo Montes

AxMay

Elias Rafael Rodelo Montes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 32%
Axi-US51-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
114
Gewinntrades:
86 (75.43%)
Verlusttrades:
28 (24.56%)
Bester Trade:
24.05 USD
Schlechtester Trade:
-17.65 USD
Bruttoprofit:
347.70 USD (14 199 pips)
Bruttoverlust:
-98.21 USD (3 901 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (54.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.82 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
91.85%
Max deposit load:
1.21%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
12.58
Long-Positionen:
66 (57.89%)
Short-Positionen:
48 (42.11%)
Profit-Faktor:
3.54
Mathematische Gewinnerwartung:
2.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.07 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.51%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.79 USD
Maximaler:
19.84 USD (3.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.00% (16.42 USD)
Kapital:
2.02% (23.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.pro 63
AUDNZD.pro 24
NZDCAD.pro 22
EURUSD.pro 3
USDJPY.pro 1
XAUUSD.pro 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.pro 149
AUDNZD.pro 41
NZDCAD.pro 65
EURUSD.pro 2
USDJPY.pro -2
XAUUSD.pro -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.pro 7.1K
AUDNZD.pro 1.9K
NZDCAD.pro 1.9K
EURUSD.pro 138
USDJPY.pro -257
XAUUSD.pro -476
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US51-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
