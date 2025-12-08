- 成長
トレード:
13
利益トレード:
9 (69.23%)
損失トレード:
4 (30.77%)
ベストトレード:
6.21 USD
最悪のトレード:
-2.40 USD
総利益:
14.37 USD (961 pips)
総損失:
-7.12 USD (659 pips)
最大連続の勝ち:
5 (4.54 USD)
最大連続利益:
6.59 USD (2)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
39.94%
最大入金額:
6.52%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
1.99
長いトレード:
10 (76.92%)
短いトレード:
3 (23.08%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
1.60 USD
平均損失:
-1.78 USD
最大連続の負け:
2 (-3.65 USD)
最大連続損失:
-3.65 USD (2)
月間成長:
2.98%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.65 USD (8.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.38% (3.65 USD)
エクイティによる:
3.17% (1.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.21 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4.54 USD
最大連続損失: -3.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-ECN1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
